Те, кто считает, что новый президент Молдавии Майя Санду ограничится лишь громкими заявлениями относительно вывода российских миротворцев из Приднестровья, впадают в грех самоуспокоения. Об этом заявил политолог, депутат Верховного совета непризнанной ПМР Андрей Сафонов, передает РИА Новости

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев Майя Санду заявила о необходимости обсудить с Москвой возможность вывода российских миротворцев из Приднестровья и вывоза оружия, которое они охраняют.

По словам Сафронова, без российского военного прикрытия риск нового нападения на Приднестровье возрастает многократно.

«Расчёт может быть таким: оставшись без союзных приднестровцам российских солдат, Тирасполь капитулирует без борьбы. Это значит, что напряжённость только растёт, и исключать возможность попытки запалить "днестровский фитиль" нельзя», — сказал политолог.

Андрей Сафронов считает, что Россия и ПМР должны отрабатывать военное взаимодействие на совместных манёврах и учениях.

«Это позволит держать порох сухим на случай, если некие горячие головы решат изменить статус-кво на Днестре силовым путём», — добавил политолог.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.