Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости обсудить с Москвой возможность вывода российских миротворцев из Приднестровья и вывоза оружия, которое они охраняют.
По словам Сафронова, без российского военного прикрытия риск нового нападения на Приднестровье возрастает многократно.
«Расчёт может быть таким: оставшись без союзных приднестровцам российских солдат, Тирасполь капитулирует без борьбы. Это значит, что напряжённость только растёт, и исключать возможность попытки запалить "днестровский фитиль" нельзя», — сказал политолог.
Андрей Сафронов считает, что Россия и ПМР должны отрабатывать военное взаимодействие на совместных манёврах и учениях.
«Это позволит держать порох сухим на случай, если некие горячие головы решат изменить статус-кво на Днестре силовым путём», — добавил политолог.
Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.