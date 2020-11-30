Киев начал стремительно переходить на потребление российского картофеля, следует из свежих данных Государственной таможенной службы Украины

Украина запретит импорт картошки из России. Что теперь будет с ценами © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

С января по октябрь, согласно данным таможни, на Украину завезли импортных клубней более чем на $55 млн. Для сравнения, в 2018-м годовой показатель импорта этой продукции был на уровне $ 3,13 млн, в 2015-м — $1, 3 млн.

Таким образом, после госпереворота 2014 года импорт вырос в десятки раз. Это происходит несмотря на то, что Украина сама выращивает картофель в объемах, которые в несколько раз больше, чем украинцы способны потребить.

Так, по подсчетам экспертов, украинский рынок картофеля составляет 5-6 млн тонн в год. При этом в 2020 году внутренний урожай прогнозировался на уровне 20 млн тонн.

Однако импорт это не останавливает, поскольку некоторые страны предлагают картофель существенно дешевле украинского.

По данным таможни, картофель из России активно начали завозить только с октября прошлого года. В октябре доля российской картошки была в импорте на уровне 3,7%, то в декабре она достигла почти 20%.