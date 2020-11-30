Ранее Санду заявила, что сделает все, чтобы разблокировать экспорт ряда молдавских товаров в Россию.
Волницкий отметил, что у президента Молдовы хоть и есть некоторые прерогативы в области внешней политики, они не касаются внешнеэкономических и торговых связей.
«Видимо, Майя Санду имеет в виду, что при определенных условиях ее партия придет к власти, и тогда ее риторика и усилия как президента найдут практическое подтверждение на правительственном уровне. В противном случае это практически трудно осуществить», — пояснил политолог.
Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.