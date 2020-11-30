Победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду понимает, что важно проводить сбалансированную внешнюю экономическую политику, поэтому планирует разблокировать экспорт товаров в РФ. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Додон пообещал вывести людей на улицы после заявлений Санду © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Волницкий отметил, что у президента Молдовы хоть и есть некоторые прерогативы в области внешней политики, они не касаются внешнеэкономических и торговых связей.

«Видимо, Майя Санду имеет в виду, что при определенных условиях ее партия придет к власти, и тогда ее риторика и усилия как президента найдут практическое подтверждение на правительственном уровне. В противном случае это практически трудно осуществить», — пояснил политолог.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.