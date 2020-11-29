Массовая вакцинация от коронавируса не приведет к полному его искоренению. Об этом сообщили эксперты ВОЗ во время пресс-конференции в Женеве, сообщило издание DW 28 ноября

«Вакцинация будет осуществлять серьезное влияние, но я не думаю, что кто-то может обещать искоренения вируса, пока мы не поймем его гораздо больше», — сказал координатор ВОЗ по вопросам оказания помощи Майк Райан.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng Кэтрин О'Брайен, число вакцинированных людей не является решающим фактором — об этом свидетельствуют масштабные вспышки кори в некоторых странах в 2019 году.

Она также отметила, что до сих пор остается открытым вопрос эффективности прививок, например, насколько вакцинация смягчает степень тяжести заражения и насколько она может предотвратить передачу вируса.