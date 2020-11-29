«Вакцинация будет осуществлять серьезное влияние, но я не думаю, что кто-то может обещать искоренения вируса, пока мы не поймем его гораздо больше», — сказал координатор ВОЗ по вопросам оказания помощи Майк Райан.
По словам ведущего эксперта ВОЗ по вопросам вакцинации Кэтрин О'Брайен, число вакцинированных людей не является решающим фактором — об этом свидетельствуют масштабные вспышки кори в некоторых странах в 2019 году.
Она также отметила, что до сих пор остается открытым вопрос эффективности прививок, например, насколько вакцинация смягчает степень тяжести заражения и насколько она может предотвратить передачу вируса.