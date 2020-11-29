Победа прозападного кандидата Майи Санду на президентских выборах в Молдавии говорит о том, что Молдавия вышла из этой геополитической матрицы. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев

Эксперт пояснил, что при президентстве Игоря Додон пророссийские настроения немного потеряли в своем весе, и когда Додона сравнивают с каким-нибудь ярким проевропейским политиком, его личность дискредитирует эту линию.

«Но большая часть граждан нашей страны по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией. Так сложилось исторически», — указал Тулянцев.

Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо, но если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем, заключил собеседник издания.

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