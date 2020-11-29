Сейчас многие российские эксперты, комментируя победу Майи Санду на выборах президента Молдавии, заговорили о серьезном геополитическом поражении Москвы.
Эксперт пояснил, что при президентстве Игоря Додон пророссийские настроения немного потеряли в своем весе, и когда Додона сравнивают с каким-нибудь ярким проевропейским политиком, его личность дискредитирует эту линию.
«Но большая часть граждан нашей страны по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией. Так сложилось исторически», — указал Тулянцев.
Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо, но если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.