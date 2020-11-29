Арестованный белорусский банкир, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико никогда не был частью системы власти в стране. Об этом сказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Во-первых, эксперт отметил, что, несмотря на внешность «классического буржуина из повести Гайдара», Виктор Бабарико - «парень с минской заводской окраины», который всего добился сам, без блата и богатых родителей.

Политолог: Дело Бабарико - это расправа Лукашенко над самым сильным оппонентом © Facebook, Виктор Бабарико

«Еще одним плюсом Бабарико стало то, что он, обладая большим управленческим опытом, никогда не был чиновником, частью нынешней системы. На мой взгляд, именно эта «неказённость» выгодно отличала его от другого реального претендента на кресло — Валерия Цепкало», — заявил Смирнов.

Таким образом, экс-глава «Белгазпромбанка» был самым опасным оппонентом Александра Лукашенко, подытожил журналист.

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