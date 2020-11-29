Во-первых, эксперт отметил, что, несмотря на внешность «классического буржуина из повести Гайдара», Виктор Бабарико - «парень с минской заводской окраины», который всего добился сам, без блата и богатых родителей.
Он подчеркнул, что подобный тип людей вызывает восхищение у белорусских граждан.
«Еще одним плюсом Бабарико стало то, что он, обладая большим управленческим опытом, никогда не был чиновником, частью нынешней системы. На мой взгляд, именно эта «неказённость» выгодно отличала его от другого реального претендента на кресло — Валерия Цепкало», — заявил Смирнов.
Таким образом, экс-глава «Белгазпромбанка» был самым опасным оппонентом Александра Лукашенко, подытожил журналист.
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