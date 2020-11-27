Арест Бабарико — это расправа над сильным оппонентом в разгар избирательной кампании. При этом, разумеется, понятно, что найти безгрешного банкира вряд ли возможно, считает белорусский журналист Сергей Смирнов

- Сергей, что вы думаете о выдвинутых обвинениях против Виктора Бабарико? Что там: экономика или политика?

— В последние полгода в республике Беларусь произошел правовой дефолт. Закон не работает совсем либо работает в одностороннем порядке, выгодном для власти.

В настоящий момент, помимо Виктора Бабарико, за решеткой находятся еще 142 человека, официально признанные правозащитниками политическими заключенными. Потому ответ на этот вопрос очевиден: арест Бабарико оцениваю как расправу над сильным оппонентом в разгар избирательной кампании.

При этом, разумеется, понимаю, что найти безгрешного банкира вряд ли возможно. При желании в глазу любого можно найти соринку, если не бревно.

Другое дело, что в нынешнем положении, когда большинство граждан страны не доверяет власти и правоохранительным органам от слова «совсем», репутация Бабарико в их глазах будет «тефлоновой».

Какие бы «железные аргументы» его вины ни показало следствие, будь то даже окровавленные мальчики, народ примет новость с улыбкой.



- Бабарико что, действительно бы опасен Лукашенко своей популярностью у белорусов?

— Несмотря на свой вид классического буржуина из знаменитой повести Гайдара, Бабарико, как говорят американцы, — SELF MADE MAN, то есть парень с минской заводской окраины, который всего добился сам, без блата и богатых родителей. Подобный тип людей вызывает восхищение у белорусских горожан.

Еще одним плюсом Бабарико стало то, что он, обладая большим управленческим опытом, никогда не был чиновником, частью нынешней системы. На мой взгляд, именно эта «неказённость» выгодно отличала его от другого реального претендента на кресло — Валерия Цепкало. Безусловно, Виктор Бабарико был самым опасным оппонентом Александра Лукашенко.

- Какое у вас создалось впечатление: вступается или нет Россия и «Газпром» за Бабарико?

— Хороший вопрос, учитывая тот факт, что еще в начале избирательного цикла Бабарико был заклеймен белорусскими властями как агент Кремля и «Газпрома». Хотя никаких доказательств его аффилированости с Москвой, кроме записи в трудовой книжке, так никто и не предоставил.

В целом сейчас есть полное ощущение того, что Россия действует на белорусском направлении очень пассивно и сама подталкивает белорусов к ориентации на Запад.

Безоговорочная поддержка, оказанная Александру Лукашенко в августе, сейчас сказывается на русофильских рейтингах среди населения, «дорожная карта» РФ в виде проекта изменения конституции буксует, есть все основания полагать, что зарегистрироваться пророссийской партии при Лукашенко не дадут.

Но вместо попыток активизации политики России в Беларуси я вижу сворачивание даже той слабой «мягкой силы», которая здесь ранее присутствовала.

Груздев: Власть оставляет Бабарико шанс на реабилитацию © vk.com, Груздзеў Уладзімір - Помогло ли как-то Бабарико то, что он участвовал во встрече с Лукашенко?

— Говорят, что участникам того знаменитого так называемого круглого стола было позволено помыться не в тюремной бане. В настоящий момент телеграм-каналы пишут, что у Бабарико и его соратницы Марии Колесниковой ухудшились условия содержания, якобы у них отняли возможность приобретать книги.

Вообще та встреча Лукашенко с Бабарико в СИЗО была воспринята в обществе, скорее, как слабость первого. В народе говорят, что монополист на рынке, имеющий 80,1%, не станет торговаться с зеками.

- Бабарико пойдет на сделку с Лукашенко, чтобы выйти на свободу?

— Ходят упорные слухи про то, что на той встрече Лукашенко предлагал Бабарико свободу в обмен на обращение банкира к протестующим с просьбой прекратить выходить на улицу.

Однако Бабарико, мол, от такой сделки отказался, тем самым якобы подчеркнув свою уверенность в победе протеста и дав понять, что от президентских амбиций не отказывается.