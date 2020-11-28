Лолита разместила видеозапись, где она в женственном наряде с корсетом, и отметила в подписи, что «только на новогодних съемках можно примерить такое».
«Это мой новый лук. Теперь я буду ходить только так, даже зимой. Вообще, по-моему, я родилась не в то время. Я должна была родиться во времена корсетов, цацек… Хотя с моим характером я бы все равно носила картошку, пакеты. Ремонтировала бы унитаз… Хотя тогда его не было. Выгребную яму бы чистила», — предположила артистка в видеоролике.
«Ваша песня жить помогает», «Обожаю», «Наверняка и в прошлой жизни были таким же прекрасным человеком, с огромной душой и невероятным чувством юмора!» «Шальная императрица», — восторженно отреагировали подписчики звезды.