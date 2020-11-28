Певица украинского происхождения Лолита Милявская поделилась с подписчиками образом в роскошном наряде и помечтала, что делала бы в прошлую эпоху. Запись опубликована в Instagram артистки 28 ноября

Не мое: Лолита шокировала рассказом о необычном сексуальном опыте — видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Это мой новый лук. Теперь я буду ходить только так, даже зимой. Вообще, по-моему, я родилась не в то время. Я должна была родиться во времена корсетов, цацек… Хотя с моим характером я бы все равно носила картошку, пакеты. Ремонтировала бы унитаз… Хотя тогда его не было. Выгребную яму бы чистила», — предположила артистка в видеоролике.

«Ваша песня жить помогает», «Обожаю», «Наверняка и в прошлой жизни были таким же прекрасным человеком, с огромной душой и невероятным чувством юмора!» «Шальная императрица», — восторженно отреагировали подписчики звезды.