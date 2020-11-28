Пандемия COVID-19 достигнет пика в декабре, Украине грозит локдаун. Об этом заявил астролог Влад Росс в комментарии изданию "Главред" 28 ноября

«В декабре пандемия COVID-19 достигнет своего пика. Наибольшее количество жизней коронавирус унесет именно за последний месяц 2020 года. Прогнозы относительно дальнейшей эпидемической ситуации неутешительны… » — предрек астролог.

Росс добавил, что в связи со стремительным распространением коронавируса локдауна Украине не избежать.

Степанов назвал основную причину для введения жесткого карантина © Facebook, Максим Степанов Давид Арахамия после совещания в правительстве заявил, что сейчас на Украине нет предпосылок для немедленного введения локдауна.

По его словам, на следующей неделе депутаты могут скорректировать карантин выходного дня. Что касается локдауна, о нем планируется объявить за неделю до его введения.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что если на Украине начнут госпитализировать по 20 тыс. пациентов в сутки, «будет 100%-я заполненность коек вместе с мобильными госпиталями».