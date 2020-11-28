По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максима Сучкова, при повторении в Белоруссии украинского сценария, когда президента Виктора Януковича свергли в результате госпереворота, место президента Александра Лукашенко быстро займёт другой политик

На круглом столе «Политика США на постсоветском пространстве» эксперт назвал очень плохим сценарием для Белоруссии, если глава государства будет отстранён от власти неконституционным путём.

«Я надеюсь, что уход по типу Януковича не произойдёт и будет подконтрольный процесс передачи власти. Но если повторится украинский сценарий, не думаю, что произойдёт долгосрочный вакуум, то есть этот уход будет сопряжён не с заполнением вакуума, а с выталкиванием Лукашенко какой-то другой силой», — сказал старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков. Украина, Белоруссия и другие: равноправие беспомощных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что такое выталкивание президента Белоруссии Александра Лукашенко не будет происходить со стороны Москвы, поскольку она не действует подобными средствами: не подсиживает того или иного лидера и не организовывает путчи.

«Если это будет в результате какого-то военно-силового давления, то, конечно, я боюсь повторения украинского сценария и надеюсь, что российское руководство сделало своевременные выводы из того, что произошло на Украине», — сказал Сучков.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.