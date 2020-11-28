Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев 27 ноября в эфире телеканала «Россия 24» назвал сроки выпуска российской вакцины от коронавируса в Белоруссии

Писатель-фантаст рассказал, как совместная вакцина может помирить Украину и Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Кирилла Дмитриева, дипломат заявил, что уже в начале 2021 года могут быть получены первые результаты производства препарата в Белоруссии.

Мезенцев отметил, что производство вакцины в Белоруссии является итогом большой работы Российского фонда прямых инвестиций.

Он также подчеркнул, что результатом успешного взаимодействия российской и белорусской сторон стало решение президента России Владимира Путина о том, что Белоруссия первая получит российскую вакцину.

Ранее Мезенцев оценил результаты испытаний российской вакцины в Белоруссии. Дипломат отметил, что во время клинических испытаний, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, российский препарат продемонстрировал высокую эффективность. Он добавил, что эффективность вакцины составила около 95%.

В России сейчас зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.