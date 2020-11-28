Репрессивный аппарат, созданный на Украине при прежнем режиме, теперь работает на новую власть, которой это выгодно. Об этом заявил украинский адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Адвокат отметил, что порой судьи принимают правосудные решения, помня о майданах и о том, что им могут припомнить их действия в прошлом. Но повода для оптимизма, по его мнению, пока нет.

«В целом можно сказать, что и при режиме Зеленского репрессивная машина продолжает ехать по накатанной при Порошенко колее. Окружению президента выгодно сохранять репрессивный аппарат, теперь он работает на них. Поэтому Зеленский не хочет ничего менять. Или не может», — сказал Гожый.

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый Владимира Зеленского быть политическим лидером. При нем, как отметил Гожый, преследования граждан за инакомыслие не сбавили оборотов — продолжаются резонансные дела, оказывается давление на СМИ. В частности, при Зеленском лишили лицензии на вещание телеканал «КРТ» («Киевская Русь»).

Полностью интервью можно прочитать здесь.