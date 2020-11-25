Когда одного человека удаётся отстоять от преследования репрессивной машины правящего режима, это победа. Но в целом система давления на инакомыслящих в Украине продолжает исправно работать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат Андрей Гожый.

— Андрей, вы сегодня сообщили в соцсети о победе в суде: отменено соглашение со следствием, на которое была ранее вынуждена пойти ваша подзащитная, которой просто за репост в сети «ВКонтакте» грозил реальный срок. Мы уже рассказывали об этом деле, но давайте напомним читателям о подробностях.

Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат Оксане Курамшиной. Она гражданка России, но давно живёт в Украине и работает обычным почтальоном.

— Что же стало причиной этого?

— Действительно, как обычная гражданка-почтальон превратилась в опасную покусительницу на территориальную целостность Украины? Оперативно её вёл аж целый Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Центрального аппарата СБУ.

Что же привлекло внимание оперативников аж целого Центрального аппарата СБУ? А привлекло внимание следующее: в запрещённой на Украине соцсети «ВКонтакте» Оксана сделала репост. Не написала что-то от себя, а просто сделала репост, потому что её друг или подруга по сети попросила репостнуть это сообщение. Вот она, прочитав первые строки — что хватит голосовать за Порошенко, выполнила эту просьбу, сделала репост. Всё.

На этом «преступная деятельность» Оксаны Курамшиной закончилась.

— Но уголовное производство началось…

— Да. Так, потихоньку, вели оперативники и следователи это дело. Потихоньку, потому что президентом Украины стал Владимир Зеленский, и дело это затихло. Оно было возбуждено ещё в 2019 году, 20 мая, перед самыми выборами. А Зеленский, как мы помним, пришёл к власти на волне, можно так сказать, ожиданий Юго-Востока, пришёл как миротворец и примиритель. И «дело Курамшиной» затихло на целый год.

Адвокат Гожый объяснил бесперспективность «следственного рвения имени Зеленского» © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

И она признала себя виновной в том, что этот её репост причинил вот такой серьёзный ущерб Украине.

По закону, чтобы по чистосердечному признанию дать срок, это признание должно быть утверждено судом. Соответственно, прокурор передал в суд это чистосердечное признание. И вот тогда уже меня пригласили в качестве адвоката.

— И вы?..

— И я сообщил Оксане Курамшиной о том, что на самом деле никакой её вины нет. Во-первых, сеть «ВКонтакте» запрещена в Украине. И, так сказать, чуткие сердца и души свидомых граждан не пострадали, сеть-то отключена, они ограждены от вражеских в кавычках репостов. Иначе зачем бы и сеть эту в Украине отключали? «ВКонтакте» работает в других странах, следовательно, среднестатистический украинец никак пострадать от этого репоста не мог.

Плюс малозначимость деяния. Есть такая норма в уголовном праве, что не может считаться преступлением действие, которое формально как бы и считается преступным, но в силу своей малозначимости не может причинить никакого существенного вреда охраняемым интересам того или иного человека или государства. Репост не подорвёт такое мощное государство, как Украина Которое, как нас уверяют, защищает Европу от Путина и России.

Наконец, у меня есть серьёзное подозрение, что это была провокация преступления, в сам пост затем было внесено изменение. Человек сделал репост, а автор может потом в свой оригинальный пост что угодно написать.

«Контора подсуетилась»: Гожый объяснил, как дело против С14 попало в СБУ © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

— Были препятствия?

— Прокуратура затягивала дело, её представители долго не являлись в суд. Но сегодня наконец-то явились. Суд заслушал мнения сторон, аргументы, удалился в совещательную комнату. И вернулся с решением отменить и не утверждать соглашение, дело вернуть прокурору на доследование.

— И что же дальше?

— Как поступит целая мощная группа следователей и прокуроров, мы не знаем, потому готовы к борьбе. На данный момент Оксана Курамшина на свободе, к ней не применена ни одна из мер пресечения. Посмотрим, что далее предпримет репрессивная машина.

— В сентябре этого года, рассказывая об этом деле, вы говорили, что при Зеленском мало что изменилось, что преследования инакомыслящих в стране продолжаются. Сегодняшнее решение суда даёт повод к некоторому оптимизму?

— Правосудные решения суда мы получали и раньше. Потому что есть такие дела, где судьи просто не могут пойти на нарушение закона. Им под этими приговорами ставить свою подпись. А судьи уже научены опытом майданов и смены власти, что всё может измениться и в итоге при новой власти прокурор скажет, что «это было наше мнение, а решение принимает суд».

Андрей Гожый: Зеленский – это Порошенко с вытекшей тормозной жидкостью © Facebook, Андрей Гожый

— И подавление инакомыслия при Зеленском продолжается?

— Конечно. Оно совершенно не сбавило оборотов. Все резонансные дела продолжаются, возбуждаются новые. При Зеленском уже отобрали лицензию у телеканала «КРТ»… Не было проявлено политической воли всё это прекратить.

Всё те же прокуроры и те же следователи на тех же местах, они делают ту же работу. Они осваивают громадные бюджеты силовых структур, показывая свою нужность и важность.

«В тюрьму за репост». О почтальоне, которая по версии СБУ призывала к свержению власти на Украине © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

— Украина недавно отметила очередную годовщину начала майдана. Спорят об экономических и политических последствиях для страны, спорят и о том, что это вообще было. Вы по роду деятельности имеете дело с конкретными проявлениями действий майданной власти, какова ваша оценка?

— Это сложный и комплексный вопрос: майданная ли это власть? Или она всё-таки не майданная? Я не провожу параллелей между самим майданом и тем, что происходит. Думаю, это последствия не только майдана. Есть олигархический режим, которому нужна охрана, — отсюда и последствия.

На майдане одни олигархи победили других олигархов. Я не придерживаюсь веры в «светлый» режим Януковича. Тогда были свои репрессии, связанные с рейдерством, были незаконные аресты, избиения — тогда тоже бывало всякое. Просто теперь изменился вектор, пришла к власти другая группировка олигархов, ориентированная на хранение своих денег в Европе.

Против чего восстали украинские олигархи? Андрей Гожый о конституционном кризисе © скриншот видео Украина.ру

Я не склонен считать, что при Януковиче всё было хорошо и вдруг стало всё плохо. Да, экономика просела, но неизвестно, что было бы, если бы режим Януковича сохранился. Но не люблю сослагательного наклонения, поэтому не буду строить догадки. Имеем то, что имеем.

— Другими словами, майданы не изменили систему и мы видим её развитие, точнее деградацию?

— Да, сама система остаётся прежней и деградирует. Советского имущества, которое можно дерибанить, остаётся всё меньше, поэтому растёт напряжение. По сути, мы наблюдаем схлопывание системы буржуазного национализма. Эта система возникла, конечно, не при Порошенко и не при Януковиче, а раньше — сразу после умышленного развала Советского Союза, после предательства нашей большой родной страны.