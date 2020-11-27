Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице за сутки госпитализировали рекордное число больных COVID-19 - 121 человека. Об этом 27 ноября стало известно на его брифинге, который транслировался в Facebook

«Привели страну к локдауну»: эпидемиолог обругал украинскую власть © Андрей Лубенский

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии — 1520 человек. 26 случаев — летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей», — отметил градоначальник.

По его словам, всего подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня 65 539. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 16 тыс. украинцев, что стало новым антирекордом.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.