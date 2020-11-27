Карантин выходного дня на Украине не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Об этом 27 ноября глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, в ближайшее время необходимо ввести локдаун по всей стране, а не локально.

«Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности», — сказал Рубан.

Ранее сообщалось, что Офис президента Украины рассмотрит возможность введения локдауна через неделю.

Мошенники пообещали украинцам компенсацию за карантин © фотобанк Арсен Аваков выступил за немедленное введение радикального локдауна как минимум на три недели. При этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 16 тыс. украинцев, что стало новым антирекордом.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.