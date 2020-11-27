«Скоро Новый год, будем елку наряжать», — написала Орбакайте.
К публикации она приложила свою фотографию в свитшоте с новогодним принтом и туфлях на каблуках, что вызвало большое недоумение у поклонников.
«Вы что, юбку забыли надеть?», «Без портков?», «Ну уж так опускаться за лайки…», «Как мама: чем старше, тем короче. Или вообще без», «Ну вот, наконец-то возраст подошел штаны снимать в кадре», — раскритиковали певицу подписчики.
Кристине Орбакайте сейчас 49 лет, из-за чего ее нередко «женят» с супругом матери Аллы Пугачевой Максимом Галкиным. По возрасту он ближе именно к дочери, ведь артист младше Орбакайте всего на 4 года. Юморист резко обрывает эти слухи, утверждая, что злые языки еще и не такое придумают.