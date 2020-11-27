Певица Кристина Орбакайте выложила в сети снимок, где она позирует на фоне елки, одетая лишь наполовину. Фото появилось в Instagram 26 ноября

«Скоро Новый год, будем елку наряжать», — написала Орбакайте.

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«Вы что, юбку забыли надеть?», «Без портков?», «Ну уж так опускаться за лайки…», «Как мама: чем старше, тем короче. Или вообще без», «Ну вот, наконец-то возраст подошел штаны снимать в кадре», — раскритиковали певицу подписчики.

Кристине Орбакайте сейчас 49 лет, из-за чего ее нередко «женят» с супругом матери Аллы Пугачевой Максимом Галкиным. По возрасту он ближе именно к дочери, ведь артист младше Орбакайте всего на 4 года. Юморист резко обрывает эти слухи, утверждая, что злые языки еще и не такое придумают.