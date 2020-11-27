Президент Белоруссии Александр Лукашенко триумфально выиграл выборы 2015 года, потому что он фактически занял сторону Запада в его противостоянии с Россией. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В нашей печати очень долго говорилось о том, что эти контрсанкции оживили наше сельское хозяйство. Это неправда. Все, что шло через Белоруссию, заняло место тех же поставок, которые были раньше», — подчеркнул Суздальцев.

По его сведениям, белорусская сторона, фактически присоединившись к западным санкциям, заработала на них около 500 млн долларов в год, и эти схемы действуют до сих пор.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.