В ЕС начата подготовительная работа для третьего пакета санкций в дополнение к санкциям в отношении 55 белорусских чиновников, сказал член Еврокомиссии (ЕК) Янез Ленарчич 26 ноября

«Наконец, что касается так называемого "закона Магнитского", Еврокомиссия свою работу сделала. Она направила предложение в Совет (ЕС)», — приводит слова Ленарчича «Интерфакс».

Не Украина. Будет ли в Белоруссии региональный раскол? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.