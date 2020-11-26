По мнению министра, сведения, которые появились в СМИ о его возможной отставке с поста главы Минздрава, являются лишь сплетнями определенных политических групп.
«Я готовлюсь и дальше спасать страну и жизнь наших граждан. Эти слухи (об отставке. — Ред.) определенные народные депутаты, политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием украинской медицины, реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год», — рассказал Степанов.
После введения на Украине карантина выходного дня за увольнение Степанова, в частности, выступила фракция партии «Голос».
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни.