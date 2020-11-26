Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не планирует уходить в отставку. Об этом он сказал в эфире "112 Украина" 26 ноября

По мнению министра, сведения, которые появились в СМИ о его возможной отставке с поста главы Минздрава, являются лишь сплетнями определенных политических групп.

«Я готовлюсь и дальше спасать страну и жизнь наших граждан. Эти слухи (об отставке. — Ред.) определенные народные депутаты, политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием украинской медицины, реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год», — рассказал Степанов.

«Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун © Facebook, Максим Степанов

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни.