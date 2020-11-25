Кабинет министров Украины на заседании 25 ноября постановил перераспределить 756 600 грн (более 2 млн рублей) на изготовление и внедрение украиноязычных гидов в Версале и Лондонском Тауэре по инициативе жены президента Владимира Зеленского Елены, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале 25 ноября
Украиноязычные версии аудиогидов помогут укрепить положительный имидж Украины за рубежом, в частности на культурной арене Великобритании и Франции, сказано в пояснениях к решению Кабмина.
Деньги на финансирование проекта появились после сокращения расходов украинских дипломатов на командировки.
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