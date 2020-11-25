Жена Зеленского рассказала, какие подарки дарит иностранным политикам
Жена Зеленского рассказала, какие подарки дарит иностранным политикам
© Instagram Елена Зеленская
Украиноязычные версии аудиогидов помогут укрепить положительный имидж Украины за рубежом, в частности на культурной арене Великобритании и Франции, сказано в пояснениях к решению Кабмина.

Деньги на финансирование проекта появились после сокращения расходов украинских дипломатов на командировки. 