Исполнитель рассказал журналистам, что ему смешно наблюдать скандал вокруг новогодних огоньков, которые собрались бойкотировать его коллеги, потому сам он на таких программах «никогда не был».
По словам артиста, руководство страны его игнорирует: никогда не поздравляет с важными датами и до сих пор не наградило певца почетным званием заслуженного артиста. Именно его Пенкин мечтает получить на свой предстоящий юбилей.
Исполнитель не понимает, почему многие звезды, даже те, что уехали из России, все таки получают звания на родине.
«А я патриот, и у меня ничего нет. Разве это правильно?!» – возмутился музыкант.
Удивляет Пенкина и отсутствие государственных регалий у таких артистов, как певица Лолита Милявская и юморист Максим Галкин.
Сергей Пенкин упомянут в Книге рекордов Гиннеса как обладатель широкого диапазона голоса, охватывающего 4 октавы, а свой первый альбом он выпустил в 1991 году.