Певец Сергей Пенкин, который через 2 месяца отметит свой 60-летий юбилей, пожаловался, что на родную страну у него есть обида за то, что до сих пор не получил звание заслуженного артиста, пишут «Дни.ру» 25 ноября

Все отросло длинным сразу: Галкин удивил воспоминаниями © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По словам артиста, руководство страны его игнорирует: никогда не поздравляет с важными датами и до сих пор не наградило певца почетным званием заслуженного артиста. Именно его Пенкин мечтает получить на свой предстоящий юбилей.

Исполнитель не понимает, почему многие звезды, даже те, что уехали из России, все таки получают звания на родине.

«А я патриот, и у меня ничего нет. Разве это правильно?!» – возмутился музыкант.

Удивляет Пенкина и отсутствие государственных регалий у таких артистов, как певица Лолита Милявская и юморист Максим Галкин.

Сергей Пенкин упомянут в Книге рекордов Гиннеса как обладатель широкого диапазона голоса, охватывающего 4 октавы, а свой первый альбом он выпустил в 1991 году.