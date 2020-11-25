Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров российского производства. Постановление принято 25 ноября во время заседания правительства, которое транслировалось в YouTube

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем, к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

«Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли», — говорится в документе.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Также с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденному перечню.

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря 2019 года продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.