Отмечается, что тарифы установлены на уровне максимальных, которые разрешаются ВТО. Максимальные ставки пошлины будут действовать еще один год.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем, к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
«Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли», — говорится в документе.
Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Также с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденному перечню.
Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря 2019 года продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.