У армянской стороны вызывает беспокойство точное определение границ в Нагорном Карабахе, потому что российские миротворцы не могут взять под контроль каждую деревню в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа (Ереван) Александр Исандарян

Гюльнара Мамедзаде: В Нагорном Карабахе нет религиозного конфликта © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Кроме того, довольно много проблем связано с беженцами, которые находятся в Армении. Беженцев из Карабаха примерно под 100 тысяч. Существенной части из них возвращаться некуда. Регионы, из которых они родом, находятся под оккупацией Азербайджана», — рассказал Александр Искандарян.

Кроме того, есть проблема передачи военнопленных. Большие беспокойства существуют по поводу тех, кто оказался в плену или в заложниках, сказал эксперт.

«Правозащитники обращают внимание на то, что поступают с людьми, оказавшимися в плену, иногда совершенно чудовищным образом, включая мирных жителей и стариков», — сказал собеседник издания.

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Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.

Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.