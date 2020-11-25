По его словам, азербайджанские военные после окончания боевых действий пытаются взять под свой контроль дополнительные участки местности.
«Кроме того, довольно много проблем связано с беженцами, которые находятся в Армении. Беженцев из Карабаха примерно под 100 тысяч. Существенной части из них возвращаться некуда. Регионы, из которых они родом, находятся под оккупацией Азербайджана», — рассказал Александр Искандарян.
Кроме того, есть проблема передачи военнопленных. Большие беспокойства существуют по поводу тех, кто оказался в плену или в заложниках, сказал эксперт.
«Правозащитники обращают внимание на то, что поступают с людьми, оказавшимися в плену, иногда совершенно чудовищным образом, включая мирных жителей и стариков», — сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.