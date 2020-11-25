Кулеба напомнил, что Украина уже участвует в программе «Решительная поддержка», небоевой миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана.
Украинские компании, заверил министр, могут присоединиться к региональным и межрегиональным экономическим, инфраструктурным и энергетическим проектам в Афганистане.
«Мы готовы участвовать. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, трактора, железнодорожное оборудование и оснащение. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения», — сказал глава МИД.
В феврале этого года США и движение Талибан подписали соглашение, которое предусматривает полный вывод войск НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Взамен талибы обязались не использовать территорию Афганистана для нападения на США и их союзников.