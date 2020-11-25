Главная оппозиционная грузинская партия - это Единое национальное движение (ЕНД) во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который отказывается признавать любые выборы, на которых он не победил. Об этом грузинский политолог Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

ЦИК Грузии обнародовал результаты второго тура парламентских выборов © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Они добились того, что потеряли любую поддержку с Запада, особенно после того, как Михаил Саакашвили, который реально является их лидером, назвал главу наблюдательной комиссии "агентом Кремля"… Этому человеку абсолютно, простите за такое слово, наплевать на то, какой будет результат. Он признает только те выборы, в которых он выигрывает… Воспринимать политическую оппозицию как что-то такое многопартийное — это, я думаю, просто преувеличение», — заявил Сихарулидзе.

Он отметил, что недавно в New Europe была опубликована статья шведского европарламентария, который заявил, «что Саакашвили — это прошлое, и что с этим человеком идти в политическое будущее просто нельзя».

В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Выборы состоялись в 17 из 30 мажоритарных округов — там, где кандидаты не смогли в первом туре набрать свыше 50% голосов.

В знак протеста против результатов выборов в первом туре оппозиция сняла своих кандидатов с голосования. При этом фамилии оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях — по предварительным данным, они набрали от 5% до 12% голосов.

Кандидаты же от правящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 17 мажоритарных округах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.