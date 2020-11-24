Скандально известный экс-глава Закарпатской Областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль в эфире украинского ТВ обвинил главу украинской делегации в Трехстононней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука в продажности

«Все это абсолютная авантюра. Выходка с Фокиным, с Кравчуком… Кравчук агитировал когда-то за Януковича и за Тимошенко. Да за кого хотите, кто заплатит деньги. Я извиняюсь, но этот за деньги напердит в церкви. Это 100 процентов», — сказал Москаль.

Кравчук указал Порошенко на «огромную ошибку» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

По мнению украинской стороны, это должно создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно этот план будет ключевой темой переговоров советников «нормандского формата».