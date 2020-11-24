Министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагает отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и запланировать двухнедельный локдаун. Об этом 24 ноября он написал в Telegram

«Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагаю, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам… А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн… По крайней мере будет что вспомнить», — добавил Ткаченко.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

На Украине 23 ноября зафиксировали 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, общее количество инфицированных коронавирусом в стране 29 ноября составит около 733 763 людей. Через неделю этот показатель достигнет в лучшем случае 837 963 больных и 862 307 — при пессимистическом сценарии развития ситуации с пандемией.