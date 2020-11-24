Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из больницы после лечения от коронавируса и выступил с видеообращением, в комментариях отметили, что он прибавил в весе. Запись он опубликовал в Facebook 23 ноября

Зеленский решил штрафовать не носящих маски украинцев © president.gov.ua заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе в офисе. Лечение он проходил в больнице «Феофания», считающейся VIP-госпиталем для высокопоставленных политиков и чиновников.

«Голова в кадр не влазит», «Я смотрю, вы начали поправляться в прямом и переносном смысле», «А харю-то какую наел! С продуктами, наверное, все хорошо было. Не то что в государственных больницах», — отметили в комментариях к записи Зеленского.

Ранее COVID-19 подкосил целый ряд первых лиц Украины — заболели Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ермак и Арахамия также сообщили, что уже выздоровели.