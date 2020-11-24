Ранее непризнанная религиозная организация БАПЦ заявила, что Лукашенко «отлучен от святой православной церкви», его режим назвала «сатанинской властью» и призвала верующих не подчиняться ее приказам.
В БАПЦ призвали белорусского лидера «полностью покаяться» перед «церковью и народом».
«Сектантские и раскольничьи организации всегда действуют по одному и тому же предсказуемому сценарию — опираются либо на политическую оппозицию, либо на власть временщиков. Сначала дивиденды за оппозиционность, а потом, если повезет, награда от победивших революционеров за счет "люстрации" конкурирующих религиозных общин», — приводит агентство слова Кипшидзе.
По его словам, такой подход показал свою эффективность на Украине, что убедило белорусских раскольников «в возможности получения таких бонусов, какие, находясь в правовом поле, никогда не получишь».
«Такие глупости, как участие в национальном примирении, сохранение нейтралитета ради общественного блага, вообще не обсуждаются», — подытожил представитель РПЦ.
Как известно, Лукашенко уже не первый раз «предают анафеме» представители БАПЦ. Эта организация была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата РПЦ.
В Белоруссии расположен один приход этой структуры, а ее административный центр находится в США.