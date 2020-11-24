«Отлучившая» президента Белоруссии Александра Лукашенко раскольническая Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) рассчитывает получить дивиденды за оппозиционность, сказал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет РИА Новости 24 ноября

Предан лично Лукашенко: чем известен новый командир белорусских Внутренних войск © storage.ruptly.tv

В БАПЦ призвали белорусского лидера «полностью покаяться» перед «церковью и народом».

«Сектантские и раскольничьи организации всегда действуют по одному и тому же предсказуемому сценарию — опираются либо на политическую оппозицию, либо на власть временщиков. Сначала дивиденды за оппозиционность, а потом, если повезет, награда от победивших революционеров за счет "люстрации" конкурирующих религиозных общин», — приводит агентство слова Кипшидзе.

По его словам, такой подход показал свою эффективность на Украине, что убедило белорусских раскольников «в возможности получения таких бонусов, какие, находясь в правовом поле, никогда не получишь».

«Такие глупости, как участие в национальном примирении, сохранение нейтралитета ради общественного блага, вообще не обсуждаются», — подытожил представитель РПЦ.

Как известно, Лукашенко уже не первый раз «предают анафеме» представители БАПЦ. Эта организация была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата РПЦ.

В Белоруссии расположен один приход этой структуры, а ее административный центр находится в США.