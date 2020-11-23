Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская не скрывает, что ведет насыщенную интимную жизнь и в качестве партнеров не всегда выступали мужчины, пишет «Комсомольская правда» 23 ноября

Мясо на весах: Седокова рассказала о женском «сроке годности» © Седокова/Инстаграм

«У меня сейчас самый офигительный период — я могу заниматься сексом и не залетать», — пошутила певица.

Призналась Милявская и в сексуальном контакте с женщиной, которая, по словам исполнительницы, у нее была только одна, «чтобы понять — это не мое». А вот назвать всех мужчин, которые были в ее жизни, Лолита не смогла, сбилась со счета.