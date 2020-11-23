Лолита заявила, что нынешний возраст, а ей совсем недавно исполнилось 57 лет, самый лучший в ее жизни не только потому, что у нее уже есть пенсионное удостоверение и льготы, но и потому, что в интимной жизни появились свои особенности.
«У меня сейчас самый офигительный период — я могу заниматься сексом и не залетать», — пошутила певица.
Призналась Милявская и в сексуальном контакте с женщиной, которая, по словам исполнительницы, у нее была только одна, «чтобы понять — это не мое». А вот назвать всех мужчин, которые были в ее жизни, Лолита не смогла, сбилась со счета.