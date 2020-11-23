Джонс прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Он поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. На территории склада его и укусила кобра.
«Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным», — рассказал доктор Абишек Татер.
У мужчины проявились типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе. Врачи заверили, что со временем они пройдут.
«Папа — боец. Во время своего пребывания в Индии он уже страдал от малярии, лихорадки денге и Covid-19», — отметил его сын Себ Джонс.