Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс за одну поездку в Индию подхватил коронавиурс, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса черной королевской кобры, передает 23 ноября The Indian Express

Индия обогнала Россию по числу случаев заражения COVID-19 © AP, Rafiq Maqbool

«Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным», — рассказал доктор Абишек Татер.

У мужчины проявились типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе. Врачи заверили, что со временем они пройдут.

«Папа — боец. Во время своего пребывания в Индии он уже страдал от малярии, лихорадки денге и Covid-19», — отметил его сын Себ Джонс.