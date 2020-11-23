В столице Нагорного Карабаха - Степанокерте придумали алкогольный коктейль с названием «российский миротворец». В него входит водка, гранатовый сок и блю-кюрасао, перелает 22 ноября Life

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Соцсети об уроках для Украины © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Стоимость одного бокала коктейля «российский миротворец» — 5500 армянских драмов (около 830 рублей).

Конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.