«Приготовление напитка занимает совсем немного времени, основная часть которого уходит на получение сока из свежего граната. Плод сжимают, чтобы внутри лопались семена. Затем делают небольшое отверстие в кожуре и сливают сок в бокал. Туда же добавляют примерно по 50 мл ликёра и водки», — говорится в материале.
Стоимость одного бокала коктейля «российский миротворец» — 5500 армянских драмов (около 830 рублей).
Конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.