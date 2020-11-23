Нельзя сказать, что Москва в этом году как-то особенно помогала Кишиневу. Но в этом есть вина и молдавских политиков, ведь кредит на сумму 200 миллионов евро так и не был получен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Армен Гаспарян: Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия - кто следующий? © Скриншот из видео Украина.ру Майи Санду в Молдавии, поскольку она не сможет, прикрываясь своей якобы пророссийскостью, выпрашивать деньги и ресурсы.

«Москва больше помогала преференциями в экспорте, но в денежном плане она много не вкладывала в Молдову. Поэтому было бы неправильно считать, что, мол, слава Богу, сейчас Москва обязательно закроет кран. Более того, если бы это было так, то Путин не сделал бы те или иные заявления во время избирательной кампании. Он, хоть и не очень активно, но все-таки поддержал Додона. И этим сейчас пользуются западные комментаторы, которые радуются проигрышу Додона, считая его поражением Путина», — сказал эксперт.

Определенные имиджевые потери в Молдавии Москва понесла, но вряд ли она сама себе устроила поражение, добавил Корнел Чуря.

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Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.