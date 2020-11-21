При этом, отметил эксперт, не менее, чем России, «Северный поток-2» выгоден и Европе, и европейские страны, которые за него борются, борются не за отношения с Россией, а за свои конкретные интересы, и государственные, и корпоративные.
«Я не знаю, что значит "переоценивать" этот проект. Естественно, что это не какой-то проект века, от которого зависит будущее России. Но проект довольно значимый, и Россия в принципе заинтересована в том, чтобы он был реализован», — подчеркнул Неменский.
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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.