«Северный поток-2» несомненно, выгоден России и с экономической, и с политической точки зрения. Тем более него уже вложены большие средства. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я не знаю, что значит "переоценивать" этот проект. Естественно, что это не какой-то проект века, от которого зависит будущее России. Но проект довольно значимый, и Россия в принципе заинтересована в том, чтобы он был реализован», — подчеркнул Неменский.

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.