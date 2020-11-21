Как отмечается, повышение прописано в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Перерасчет пройдет после получения обновленных данных о росте зарплат за 2020 год.
Размер пенсии повысят, однако при расчете будут отталкиваться не от реально получаемой пенсионером суммы, а за вычетом прибавки за стаж.
«К примеру, предположим, что ваша полная пенсия — 2 тыс. грн. Из них 172 грн — надбавка за стаж. В результате размер прибавки составит не 11% от 2 тыс., а 11% от 1,8 тыс. грн (2 тыс. минус 172 грн)», — отмечает издание.
Это скажется на тех, кто получает минимальную пенсию. Если добавленные 11% к базовому размеру пенсии окажутся меньше надбавки за стаж, и общая сумма увеличенной пенсии без надбавки за стаж окажется меньше минимальной пенсии, то пенсионер и дальше будет получать минималку.