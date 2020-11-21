На Украине в марте 2021 года повысят пенсии в среднем на 11%, однако из-за особенностей формулы перерасчета самые социально незащищенные граждане могут остаться без надбавок, пишет интернет-издание «Обозреватель» 21 ноября

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Размер пенсии повысят, однако при расчете будут отталкиваться не от реально получаемой пенсионером суммы, а за вычетом прибавки за стаж.

«К примеру, предположим, что ваша полная пенсия — 2 тыс. грн. Из них 172 грн — надбавка за стаж. В результате размер прибавки составит не 11% от 2 тыс., а 11% от 1,8 тыс. грн (2 тыс. минус 172 грн)», — отмечает издание.

Это скажется на тех, кто получает минимальную пенсию. Если добавленные 11% к базовому размеру пенсии окажутся меньше надбавки за стаж, и общая сумма увеличенной пенсии без надбавки за стаж окажется меньше минимальной пенсии, то пенсионер и дальше будет получать минималку.