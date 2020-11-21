Накануне в Вашингтоне состоялся восьмой раунд узбекско-американских политических консультаций.
Бишкек представлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Вашингтон — первый заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.
«Соединенные Штаты объявили о своем намерении предоставить содействие в объеме более 9 миллионов долларов в этом году для борьбы с транснациональной организованной преступностью, содействия верховенству закона и инициативам по борьбе с коррупцией», — цитирует агентство заявление.
Напомним, США продвигают антикоррупционные программы в ряде стран для того, чтобы поставить под свой контроль элиты этих государств.
Создаются «независимые» антикоррупционные ведомства, которые действуют под патронажем и на деньги США. Они получают право привлекать к суду, который осуществляет также подконтрольное Вашингтону ведомство, любых представителей высших эшелонов власти.
Такая система уже внедрена и действует в ряде европейских стран, например, в Румынии. На Украине эта систем находится на финальной стадии внедрения.