США выдели властям Узбекистана $9 млн на борьбу с коррупцией и транснациональной организованной преступностью, сказано в совместном заявлении двух стран по итогам двусторонних консультаций, сообщает РИА Новости 21 ноября

Прагматичный технократ Мирзиёев. Зачем Узбекистану ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Бишкек представлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Вашингтон — первый заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.

«Соединенные Штаты объявили о своем намерении предоставить содействие в объеме более 9 миллионов долларов в этом году для борьбы с транснациональной организованной преступностью, содействия верховенству закона и инициативам по борьбе с коррупцией», — цитирует агентство заявление.

Напомним, США продвигают антикоррупционные программы в ряде стран для того, чтобы поставить под свой контроль элиты этих государств.

Создаются «независимые» антикоррупционные ведомства, которые действуют под патронажем и на деньги США. Они получают право привлекать к суду, который осуществляет также подконтрольное Вашингтону ведомство, любых представителей высших эшелонов власти.

Такая система уже внедрена и действует в ряде европейских стран, например, в Румынии. На Украине эта систем находится на финальной стадии внедрения.