«Он им важен по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Это их протеже. Им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков», — подчеркнул Сытник.
Это связано не с борьбой с коррупцией, а с усилением западного влияния, добавил эксперт.
Интервью Кирилла Молчанова можно прочитать на нашем сайте.
Напомним, Зеленский пришел к власти в том числе на антикоррупционных лозунгах.
В его предвыборной риторике звучали обещания отправить за решетку высокопоставленных коррупционеров режима Порошенко, однако до сих пор они не выполнены.