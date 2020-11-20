Президент Украины Владимир Зеленский не смог утвердить у западных кураторов решение об отставке главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Артема Сытника, так как последний нужен Вашингтону для контроля за украинскими элитами, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру 19 ноября

«Он им важен по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Это их протеже. Им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков», — подчеркнул Сытник.

Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

Интервью Кирилла Молчанова можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, Зеленский пришел к власти в том числе на антикоррупционных лозунгах.

В его предвыборной риторике звучали обещания отправить за решетку высокопоставленных коррупционеров режима Порошенко, однако до сих пор они не выполнены.