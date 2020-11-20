Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский пустил в общество нарратив о том, что если при Порошенко воровали на армии, то при Зеленском воруют на коронавирусном фонде и строительстве дорог, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

- Кирилл, местные выборы продолжаются — в части городов прошли вторые туры выборов мэра, в другой части они еще предстоят. Как эти выборы изменят отношения между центральной властью и региональными элитами?

— Вероятно, будет доминировать модель переговоров. Изначально Центр пытался прибрать власть в свои руки и шел на конфликт с мэрами крупных городов. Сейчас он ориентируется на переговоры. Власть будет пытаться вступить в коалицию с местными элитами, чтобы получить места в горсоветах. Если будет возникать конфликтная ситуация, как это было в Днепре, власть может попытаться шантажировать регионы бюджетом, и тогда будет проще прийти к какому-то компромиссу.

- Громкой темой недели стали откровения экс-министра финансов Игоря Уманского: в большом интервью он рассказал о схемах воровства денег и «крышевания» на «Большой стройке», а также о том, почему МВФ не дает Украине новых траншей. Почему он дал интервью именно сейчас, и чего в нем больше: правдорубства или политической игры?

— Это может быть и то, и другое. Уманский пустил в общество нарратив о том, что если при Порошенко воровали на армии, то при Зеленском воруют на коронавирусном фонде и строительстве дорог. По сути это первый коррупционный скандал команды Зеленского, и он будет иметь долгоиграющие последствия. Нельзя недооценивать этот демарш.

- Зеленский провёл встречу с послами «большой семерки»: он заявил, что власть намерена до конца года восстановить электронное декларирование, отмененное Конституционным судом. Он также пообещал оставить на посту НАБУ Артема Сытника, несмотря на решение суда о том, что его назначение было незаконным. Чем в итоге завершится эта история, и почему для Запада важен сам Сытник?

— Он им важен по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Это их протеже. Им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков. Это не связано с борьбой с коррупцией. Это связано с усилением западного влияния.

По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления. А после инаугурации Байдена все эти грантоеды и «соросята» укрепят свои позиции, и ничего хорошего ни для Зеленского, ни для Украины не будет. Если до этого они контролировали НАБУ и САП, то теперь они будут пытаться взять под контроль суды.

- А будет ли у украинских олигархов шанс взять реванш у прозападных структур?

— Попытки есть, но пока что особого успеха нет. Для этого нужно пойти на формирование коалиции и попытаться сменить правительство. Тогда олигархи могут усилить своё влияние. Но пока что таких возможностей не просматривается, влияние олигархов уменьшается, тот же Коломойский теряет свои позиции. И ситуация шаткая. Олигархам были бы выгодны досрочные парламентские выборы, но пока что разговора об этом нет.