Впервые о создании координационного совета белорусская оппозиция объявила вскоре после начала массовых протестов против победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе этого года. Целью этого органа, как заявляли его организаторы, являлось участие в передачи власти противникам действовавшего руководства страны. В КС вошли экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, бывший министр культуры Павел Латушко, Алексиевич и другие. Позднее почти все ключевые лидеры оппозиции покинули страну.
Теперь Алексиевич утверждает, что оппозиция создала новый координационный совет, однако имена его членов держатся в тайне.
Сама лауреат Нобелевской премии по литературе находится за границей. Месяц назад он уехала в Германию.