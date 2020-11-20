Писатель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич объявила 20 ноября о создании нового координационного совета (КС) оппозиции в Белоруссии. Ее слова приводит Spiegel

Болкунец рассказал, когда наступит обострение массовых протестов в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко на президентских выборах в августе этого года. Целью этого органа, как заявляли его организаторы, являлось участие в передачи власти противникам действовавшего руководства страны. В КС вошли экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, бывший министр культуры Павел Латушко, Алексиевич и другие. Позднее почти все ключевые лидеры оппозиции покинули страну.

Теперь Алексиевич утверждает, что оппозиция создала новый координационный совет, однако имена его членов держатся в тайне.

Сама лауреат Нобелевской премии по литературе находится за границей. Месяц назад он уехала в Германию.