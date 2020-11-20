По его словам, сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время.

Барнье добавил, что стороны продолжат свою работу в полном соответствии с инструкциями.

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию
Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию
© AFP, Justin TALLIS
Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.

Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.
Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.