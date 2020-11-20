По его словам, сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время.
Барнье добавил, что стороны продолжат свою работу в полном соответствии с инструкциями.
🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020
Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.
Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.
Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.