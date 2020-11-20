Переговоры между Евросоюзом и Великобританией над заключением торгового соглашения были приостановлены из-за заражения коронавирусной инфекцией члена европейской делегации. Об этом 19 ноября сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в своем Twitter

По его словам, сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время.

Барнье добавил, что стороны продолжат свою работу в полном соответствии с инструкциями.

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS

Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.