Белорусские певицы Валентина и Александра Груздевы рассказали подписчикам, как работают окна Овертона и каким образом это явление повлияло на Белоруссию. Соответствующий пост исполнительницы разместили на своей общей странице в Instagram 18 ноября

Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Именно с помощью этой технологии, уверены сестры, в мире появляются гей-парады, однополые браки и тому подобные «западные ценности». Таким же образом, считают певицы, людям можно внушить, что живут они плохо и власть свою должны свергнуть.

«Все это коснулось бы Белоруссию — дай [президент страны Александр] Лукашенко слабину. На Западе спят и видят, как все это толкнуть в Белоруссию! И в такие моменты мы понимаем, как повезло Белоруссии с нашим президентом, защищающим традиционные ценности!» — написали Груздевы.

Окно Овертона, или окно дискурса, — теория смещения рамок представления общества о морали.

Белорусские певицы сестры Валентина и Александра Груздевы получили известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента Лукашенко.