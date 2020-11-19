Певицы объяснили своим поклонникам, что согласно теории Овертона любому человеку можно внушить любое убеждение, например, что «порнография и воровать — это хорошо, и что каннибализм — это нормально».
Именно с помощью этой технологии, уверены сестры, в мире появляются гей-парады, однополые браки и тому подобные «западные ценности». Таким же образом, считают певицы, людям можно внушить, что живут они плохо и власть свою должны свергнуть.
«Все это коснулось бы Белоруссию — дай [президент страны Александр] Лукашенко слабину. На Западе спят и видят, как все это толкнуть в Белоруссию! И в такие моменты мы понимаем, как повезло Белоруссии с нашим президентом, защищающим традиционные ценности!» — написали Груздевы.
Окно Овертона, или окно дискурса, — теория смещения рамок представления общества о морали.
Белорусские певицы сестры Валентина и Александра Груздевы получили известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента Лукашенко.