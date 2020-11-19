Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения. Об этом 18 ноября сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook

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