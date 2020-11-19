«Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», — написал Ляшко.
Он отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которого показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни.