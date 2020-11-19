Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября в видеообращении пригрозил экс-главе государства Петру Порошенко новыми штрафами, если его фитнес-клуб «Пятый элемент» будет нарушать карантин выходного дня

Киевская полиция открыла дело против нарушившего карантин спорткомплекса Порошенко © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Он потребовал от Порошенко не манипулировать сознанием украинцев.

«С одной стороны, вы [Порошенко] кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные — получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится сто штрафов — будет сто… Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы», — пригрозил Зеленский.

На днях во время рейдов сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что спортивный комплекс «Пятый элемент» в Подольском районе Киева работает в обычном режиме, в то время как в стране 14–15 ноября был карантин выходного дня. По информации киевской полиции, правоохранители предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение. В результате правоохранители составили административный протокол, по данному факту открыто уголовное дело. Полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.