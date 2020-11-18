«Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко», — написал Одреховский.
Байко — украинская концертно-камерная певица (лирическое сопрано). Народная артистка Украины (1979). Профессор кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Н. Лысенко.
Активно выступала с концертами как солистка, так и в составе терцета сестер Байко на Украине, в республиках бывшего СССР, за рубежом в Европе, США, Канаде и др. Как солистка Байко записала три пластинки «Поет Мария Байко», «Песни края Франко», «О, не забудь» (старинные романсы), компакт-диск «Спиваночки мои», с сестрами Байко — пять пластинок и компакт-диск «Поют сестры Байко».