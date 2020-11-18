Во Львове в возрасте 89 лет умерла певица, Народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Мария Байко. Об этом 18 ноября сообщил ее сын, ректор Львовской национальной академии искусств Владимир Одреховский в своем Facebook

«Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко», — написал Одреховский.

Украинская певица рассказала, как «спасла» родителей от жизни в Крыму © commons.wikimedia.org, Albin Olsson

Активно выступала с концертами как солистка, так и в составе терцета сестер Байко на Украине, в республиках бывшего СССР, за рубежом в Европе, США, Канаде и др. Как солистка Байко записала три пластинки «Поет Мария Байко», «Песни края Франко», «О, не забудь» (старинные романсы), компакт-диск «Спиваночки мои», с сестрами Байко — пять пластинок и компакт-диск «Поют сестры Байко».