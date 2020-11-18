Создание национального авиаперевозчика, о котором в апреле говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока откладывается. Об этом 17 ноября сообщил портал wing.com.ua

Крупнейший авиаперевозчик Украины приостановил полеты в Ереван © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк отдан приоритет для лечения больных коронавирусом.

Накануне Верховная Рада Украины приняла два законопроекта, которые направлены на погашение налоговых долгов «Укрнафты» на более чем 30 млрд гривен (свыше 81 млн рублей).

В одном из них предполагалось распределение 5 млрд из 10,3 млрд «излишних поступлений» в результате бюджетного зачета с ЧАО «Укрнафта» «на осуществление мероприятий создания, развития и обеспечения деятельности национального авиаперевозчика».

«Создание "национального перевозчика" в Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов», — аргументировало отмену создания перевозчика Главное научно-экспертное управление Рады, оценивая первую версию законопроекта.

Ко второму чтению данная фраза из пояснительной записки исчезла, теперь образовавшийся «излишек» специального фонда госбюджета планируется потратить для обеспечения дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с COVID-19 и финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли.

Также строка про «национального перевозчика» исчезла из таблицы с изменениями в распределение расходов госбюджета на 2020 год.

Зеленский 22 апреля заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании. Президент хотел, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолетов производства госпредприятия «Антонов». Он заявлял, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн, создав дополнительные рабочие места. Предполагалось, что украинская компания будет обладать собственным авиапарком и окажется на уровне оказания услуг Turkish Airlines или «Сингапурских Авиалиний». Затем премьер-министр Денис Шмыгаль подтверждал намерения президента.