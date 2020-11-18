Президент Александр Лукашенко становится опасным для Белоруссии в том числе потому, что он выступает с фактическими призывами к убийствам. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это создает колоссальные риски для начала полноценной гражданской войны. Эта гражданская война уже идет (хотя, слава Богу, пока не очень много жертв). Но то, что происходит, является следствием тех выборов, которые белорусское общество не признало», — указал Болкунец.

Лукашенко понимает, что за ним только силовики, а поддержки народа у него нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.