Несмотря на все свои заверения, президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется от попыток передать власть лояльному себе человеку или своей семье, считает российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Дмитрий, Лукашенко, комментируя запланированную конституционную реформу, заявил буквально следующее: «я не буду президентом пять лет, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить». Так что же он в итоге пытается выстроить?

— Он пытается выстроить ручной процесс смены управленческой модели в Беларуси и пытается все же запустить так называемый транзит власти, хоть он от этого термина всячески отказывается. Очевидно, что он будет пытаться после себя оставить лояльного человека. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что Лукашенко так или иначе откажется от власти.

Даже если он не будет называться «президентом», он может заполучить пост председателя «Всебелорусского народного собрания» (нечто подобное есть в Китае) и управлять всеми процессами, которые происходят в Беларуси. Вчера Лукашенко еще раз подтвердил, что власть он никому не отдаст. Пока его не вынесут вперед ногами и не похоронят, он никуда уходить не будет.

На мой взгляд, этот человек стал опасен для Беларуси. Те процессы, которые происходят в последнее время, представляют угрозу стабильности внутри страны. Я имею в виду последние события, связанные с фактическим убийством молодого человека за его взгляды, а также угрозы Лукашенко в адрес медиков и студентов.

Все эти подталкивания к фактическим убийства звучат из его уст. Несколько недель назад он угрожал отрубать руки, приказывал милиции применять оружие при необходимости. Это создает колоссальные риски для начала полноценной гражданской войны. Эта гражданская война уже идет (хотя, слава Богу, пока не очень много жертв). Но то, что происходит, является следствием тех выборов, которые белорусское общество не признало.

- А почему вообще Лукашенко так остро реагирует на эти протесты, если они вроде как идут на спад?

— Потому что он понимает, что за ним только силовики, а поддержки народа у него нет. Если бы у него была поддержка народа, мы бы в Минске и в других городах видели многосоттысячные митинги в поддержку Лукашенко. Ничего подобного нет, и это его очень бесит.

Вчера он еще раз подчеркнул, что это он создавал белорусское государство, делал то, делал это, и что он не понимает, почему люди против него голосуют. Якобы нет никаких причин для протестов, и он якобы не понимает, почему эти протесты происходят.

Этот человек оторвался от действительности. Он живет в каком-то своем мире и считает себя отцом нации.

- Вопрос по экономике. Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории. Насколько эти претензии обоснованы?

— Он уже не в первый раз про это говорит. Дело не в России. Во-первых, вопрос состоит в том, готовы ли эти страны продать ему зоны для добычи нефти и газа. Во-вторых, насколько это экономически оправдано и рентабильно? Надо посчитать затраты, прежде чем гнать нефть и газ в Беларусь за три девять земель. Он еще несколько раз говорил, что готов добывать нефть в Саудовской Аравии. Чего ж не добывает?

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Напомню, что недавно он предлагал России добывать нефть на ее территории. Москва вполне может предоставить ему эту зону. Минск ведь добывает газ в России, правда, в небольших объемах. Но надо понимать, что добыча нефти — это не просто воткнуть трубу в землю, как Лукашенко себе это представляет. Необходимо провести геологоразведку, установить соответствующее оборудование. Это же сложнодобываемый ресурс.

Россия может предоставить ему какой-нибудь арктический шельф. Но для добычи нужно вложить огромное количество денег, которых у Беларуси нет. Лукашенко, видимо, считает, что Россия даст ему на это кредит или сама будет платить. Так что это все демагогия и дилетантские размышления. Несмотря на то, что этот человек обладает большим объемом информации.

— Светлана Тихановская заявила, что готовит Народный трибунал по Белоруссии. Насколько это осуществимо?

— Это перспективное направление. Я предполагаю, что речь идет о сборе большого досье документов о преступлениях режима Лукашенко, которые лягут в основу большого трибунала. Я предполагаю, что этот трибунал неизбежно будет после ухода Лукашенко или даже когда он будет находиться у власти. Я не исключаю, что этот трибунал будет походить на Нюрнбергский процесс.

Сейчас большой массив документированных данных об убийствах, которые были в Беларуси за годы режима Лукашенко, включая убийства известных политических деятелей в 1999-2000 годах. Сейчас эти дела будут дополнены информацией о нескольких убитых протестующих и массовых побоищах в отношении демонстрантов. Все это ляжет в основу большого уголовного процесса, который готовит оппозиция. Этот процесс может пройти и в Гааге, если для этого будут соответствующие основания.

- Какие вообще политические перспективы у Тихановской? Она так и останется голосом оппозиции, или ее могут натренировать, и она станет настоящим политиком?

— Вряд ли она будет претендовать на пост президента, но она по-прежнему остается голосом оппозиции. Лукашенко по-прежнему боится Тихановскую, потому и постоянно пытается её пнуть.

Актер Гостюхин сказал, сколько белорусов поддерживают Лукашенко, а сколько выступают против © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сейчас он придумал себе удобных оппозиционеров во главе с Воскресенским и другими лицами, и пытается через них вести внутри страны псевдодиалог. Это все профанация, никто это всерьез не воспринимает.

Да, он сейчас пытается предъявить Кремлю некий диалог, и Лавров говорил о диалоге. Но на самом деле нет никакого диалога. Есть попытка Лукашенко пересидеть все эти протесты и остаться у власти. И я по-прежнему уверен, хоть он это и отрицает, что Лукашенко будет пытаться привести к власти членов своей семьи. Было множество примеров, когда Лукашенко врал и манипулировал общественным мнением.

- А какие сейчас настроения в белорусской элите?

— Сложно сказать, потому что серьезных замеров нет. Но я предполагаю, что Лукашенко нервничает, поскольку ему по-прежнему не удается погасить протесты в республике. Сейчас он уже намекает, что оппозиция будет до весны протестовать.

Я тоже думаю, что протесты будут продолжаться как минимум до весны, а весной они вспыхнут с еще большей силой, чем сейчас. Это будет связано в том числе с экономической ситуацией. Сама по себе зима не является причиной, по которой протесты могут уменьшиться. Пример тому Украина, где обе революции были в холодные времена года. Поэтому я бы на месте Лукашенко не расслаблялся.

Я по-прежнему считаю, что без широкого диалога с участием всех сторон внутри Беларуси невозможно провести выборы. Но власть начинает терять такую возможность. Любой из уважающих себя оппозиционных политиков вряд ли сядет за один стол с Лукашенко, особенно после недавних убийств. Если кто-то из политиков это сделает, он точно потеряет поддержку в обществе.