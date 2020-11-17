Сейчас некоторые казахстанские эксперты высказывают предположение о том, что поскольку первому президенту Нурсултану Назарбаеву удалось привлечь американские инвестиции в нефтегазовую отрасль страны на сумму в 50 млрд долларов, США не будут заинтересованы в дестабилизации обстановки в республике.
Эксперт напомнил, что в то время исламисты быстро сориентировались и поняли, что режим Мубарака можно свергнуть, примкнув к демократам и используя демократическую риторику, а США закрыли глаза на эту часть протеста.
«Несмотря на то, что Египет был их стратегическим партнером, и в него вложили за последние полвека сумму на несколько порядков больше, чем они вложили в казахстанский нефтегаз. Помните, как они приветствовали демократические изменения в Египте? Все это, правда, кончилось, тем, что армии пришлось вмешиваться и наводить порядок. Но то, как американцы кидают своих партнеров, в которых вкладывали деньги, это уже классика», — подчеркнул Грозин.
Поэтому казахских элиты не должны питать иллюзий, что если их «гражданское общество» проснется и начет шатать власть, то США этот протест не поддержат, уверен специалист.
Новое руководство США во главе с Джо Байденом и демократы будут вынуждены поддержать протест в Казахстане, даже если они внутренне будут против, как это было в ходе «арабской весны», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.