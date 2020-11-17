Если в Казахстане начнется Майдан, американцы будут использовать тот подход, который они исповедовали во времена «арабской весны» 2011 года в отношении Египта. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт напомнил, что в то время исламисты быстро сориентировались и поняли, что режим Мубарака можно свергнуть, примкнув к демократам и используя демократическую риторику, а США закрыли глаза на эту часть протеста.

«Несмотря на то, что Египет был их стратегическим партнером, и в него вложили за последние полвека сумму на несколько порядков больше, чем они вложили в казахстанский нефтегаз. Помните, как они приветствовали демократические изменения в Египте? Все это, правда, кончилось, тем, что армии пришлось вмешиваться и наводить порядок. Но то, как американцы кидают своих партнеров, в которых вкладывали деньги, это уже классика», — подчеркнул Грозин.

Поэтому казахских элиты не должны питать иллюзий, что если их «гражданское общество» проснется и начет шатать власть, то США этот протест не поддержат, уверен специалист.

Новое руководство США во главе с Джо Байденом и демократы будут вынуждены поддержать протест в Казахстане, даже если они внутренне будут против, как это было в ходе «арабской весны», заключил собеседник издания.

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