Ответственные за проведение Нового года решили максимально освободить центр столицы. С Владимирского спуска в декабре уберут фуд-корты, на Софиевской площади оставят елку. Другие праздничные локации перенесут в район Арки дружбы народов и на территорию Владимирских горок.
«Останется только елка (в центре города. — Ред.), чтобы люди могли поздравить друг друга. Ярмарки не будет. Оставим иллюминацию, елку, празднование и надежду», — ответил Добруцкий.
Зажгут елку в Киеве традиционно 19 декабря в 19:00. Новогоднее дерево будет искусственным, его украсят белыми и зелеными огоньками, однако такого скопления народа, как в прошлом году, на праздновании 2021 года уже не ожидается.
Изначально Кабинет министров планировал ввести жесткий карантин выходного дня начиная с 14 ноября. Однако это вызвало недовольство среди граждан, к которым присоединились и мэры отдельных городов. Сейчас отдельные представители Верховной Рады от «Слуги народа» заявляют, что стране нужен полный локдаун.
Число заболевших COVID-19 на Украине перевалило за 500 тысяч человек, из них почти 12 тысяч случаев выявлено только за последние сутки. Почти 10 тысяч зараженных умерли.