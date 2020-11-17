В связи с ростом числа заболевших коронавирусом на Украине организаторы новогодних праздников в Киеве переходят к «плану В». Что именно будет сделано, рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает телеканал «Украина 24» 17 ноября

«Борщ наш!» Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

«Останется только елка (в центре города. — Ред.), чтобы люди могли поздравить друг друга. Ярмарки не будет. Оставим иллюминацию, елку, празднование и надежду», — ответил Добруцкий.

Зажгут елку в Киеве традиционно 19 декабря в 19:00. Новогоднее дерево будет искусственным, его украсят белыми и зелеными огоньками, однако такого скопления народа, как в прошлом году, на праздновании 2021 года уже не ожидается.