Москва может предоставить белорусской стороне зону для добычи нефти. Но это не настолько легкий процесс, как кажется президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос будет прорабатываться ведомствами.

Эксперт отметил, что Россия может предоставить Лукашенко арктический шельф, но для этого необходимо провести геологоразведку, приобрести соответствующее оборудование и вложить много денег, чего у Минска сейчас нет.

"Добыча нефти — это не просто воткнуть трубу в землю, как Лукашенко себе это представляет. Необходимо провести геологоразведку, установить соответствующее оборудование. Это же сложнодобываемый ресурс. Россия может предоставить ему какой-нибудь арктический шельф. Но для добычи нужно вложить огромное количество денег, которых у Беларуси нет", — подчеркнул Болкунец.

Лукашенко, видимо, считает, что Россия даст ему на это кредит или сама будет платить за то, чтобы он добывал нефть на ее территории, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.